Alcaraz-Evans in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Atp Barcellona 2023

Carlos Alcaraz sfiderà Daniel Evans nella semifinale dell’ATP 500 di Barcellona 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Lo spagnolo, archiviato il problema fisico che l’ha costretto a saltare il torneo di Monte-Carlo, ha ricominciato la sua ascesa dall’evento catalano, in cui da prima testa di serie del tabellone è approdato sino al penultimo atto senza cedere alcun set. Il britannico non stava vivendo certo la sua migliore stagione della carriera, ma all’improvviso questa settimana sembra aver ritrovato una buona condizione, ottenendo ottimi scalpi su Khachanov e Cerundolo dopo aver battuto il nostro Arnaldi all’esordio. C’è un precedente, datato 2021 e giocato a Vienna: sul campo indoor austriaco vinse lo spagnolo in due set.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Alcaraz ed Evans scenderanno in campo nella giornata di sabato 22 aprile alle 16:00. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questa sfida tra lo spagnolo e il britannico. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.