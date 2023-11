LIVE – Scandicci-Eczacibasi: gironi Champions League femminile 2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Savino Del Bene Scandicci-Eczacibasi Istanbul, partita valevole per il girone B della Cev Champions League femminile 2023/2024 di volley. Le toscane di Massimo Barbolini, dopo le vittorie contro Plovdiv e Budapest, vogliono sfruttare il campo di casa per battere la principale avversaria per il primato nel girone. Dall’altra parte della rete c’è, infatti, la compagine turca, anch’essa reduce da due successi a punteggio pieno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 29 novembre al Palazzo Wanny di Firenze, in Italia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Scandicci-Eczacibasi della Cev Champions League 2023/2024 di volley femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

FORMULA E REGOLAMENTO: COME FUNZIONA

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE: LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE: LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

SCANDICCI – ECZACIBASI (inizia alle 20.00) _______________________________________________________________________