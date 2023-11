Benfica-Inter: il gran gol di Frattesi riapre la gara, è 3-2 (VIDEO)

di Christian Deiuri 25

Dopo un primo tempo deludente in cui è finita sotto 3-0 per la tripletta di Joao Mario, l’Inter prova a riportarsi in partita contro il Benfica. Prima la rete di Arnautovic ha accorciato le distanze, poi al 58′ è arrivata quella del 3-2 grazie a Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo ha messo a segno un gran gol in girata su cross di Acerbi, colpendo di prima intenzione senza lasciare scampo a Trubin.