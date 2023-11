LIVE – Randaberg-Novara: andata sedicesimi Challenge Cup femminile 2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Randaberg Il-Igor Gorgonzola Novara, gara di andata dei sedicesimi di finale della Cev Challenge Cup femminile 2023/2024 di volley. Obiettivo tre punti per iniziare al meglio l’avventura europea per la squadra piemontese di Lorenzo Bernardi, nonostante l’assenza di diverse giocatrici, rimaste in Italia per preparare i numerosi prossimi impegni. Dall’altra parte della rete c’è la compagine norvegese, che vuole sfruttare il campo di casa per conquistare punti importanti in vista del ritorno in trasferta. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 8 novembre al Randaberghallen di Randeberg, in Norvegia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Randaberg-Novara della Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

