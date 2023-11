Dumfries inaugura il progetto ‘DUCE’, una scuola di ortopedagogia a Rotterdam

Non solo una stagione finora da grande protagonista con la maglia dell’Inter, Denzel Dumfries nella sua Olanda continua a sostenere i giovani. L’esterno nerazzurro ha infatti aperto con la sua famiglia una scuola di ortopedagogia per tutti i giovani che incontrano difficoltà nei loro percorsi di apprendimento. Il progetto prende il nome di DUCE, ovvero Dumfries Unlimited Care and Education, ed è rivolto ai giovani dai 10 ai 23 anni. Qui possono imparare a cucinare, fare musica e ricevere aiuto per trovare un lavoro, ma anche metodi sul come mantenersi in forma, difendere se stessi e lavorare bene con gli altri. Denzel e la sua famiglia vogliono che questa scuola aiuti i giovani a trovare la propria strada.