Le Cannet-Milano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gironi Champions League femminile 2023 volley

Tutto pronto per Volero Le Cannet-Vero Volley Milano, partita valevole per la terza giornata della Pool B di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Marco Gaspari proseguono la loro avventura nella massima competizione continentale per club. Orro e compagne vanno a caccia del terzo successo per rimanere a punteggio pieno in vetta al girone e avvicinarsi sempre più al passaggio del turno. La formazione francese, reduce da un successo ed una sconfitta, proverà invece a sfruttare il campo di casa per strappare qualche punto. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di giovedì 12 gennaio a La Palestre di Le Cannet, in Francia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Le Cannet-Milano della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile.

STREAMING E TV – La partita Le Cannet-Milano della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su Discovery +, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione. Ad arbitrare la gara saranno la belga Marie-Catherine Boulanger e il portoghese Pedro Lopes Pinto.