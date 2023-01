Virtus Bologna-Olympiacos in tv: canale, orario e diretta streaming Eurolega 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Virtus Bologna-Olympiacos, sfida valida come diciannovesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Secondo impegno casalingo in pochi giorni per le Vu Nere, che contro la forte formazione greca ha la possibilità di riscattare immediatamente la sconfitta contro lo Zalgiris, che ha fatto il paio con quella contro Tortona in campionato. Anche la squadra del Pireo è inciampata nell’ultima giornata, venendo battuta dal Monaco. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 12 gennaio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Virtus Bologna-Olympiacos di Eurolega.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv tramite abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, in particolare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, oppure, ancora, su Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, da inizio gennaio è possibile vedere una selezione di partite dell’Eurolega anche su Dazn, e la partita in questione rientra tra queste. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.