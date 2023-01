Regolamento Roma-Genoa, cosa succede in caso di pareggio, Coppa Italia 2022/2023

Il regolamento di Roma-Genoa, match valevole per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023. La Roma, dopo l’ottimo pareggio agguantato nel recupero contro il Milan al Giuseppe Meazza, torna in campo per affrontare una delle formazioni più forti del campionato di Serie B. Sulla carta l’esito potrebbe sembrare scontato, ma le competizioni ad eliminazione diretta ci hanno abituato a molte sorprese e, anche in questo caso, non sono da escludere. In caso di pareggio al termine dei novanta minuti, le due squadre dovranno disputare i tempi supplementari e, qualora persistesse la situazione di parità, si procederebbe con i calci di rigore.