Us Open 2023, sfogo shock di Bublik contro Thiem: “Stufo di resuscitare le carriere di questi disabili” (VIDEO)

Periodo non facile per Alexander Bublik, che dopo aver incantato nei tornei sull’erba sta vivendo un’estate piuttosto complessa sotto il piano dei risultati. Per il kazako agli Us Open è arrivata la terza eliminazione consecutiva al primo turno, in un match mai in discussione perso 6-3 6-2 6-4 da Dominic Thiem. Tra una racchetta rotta e l’altra, il numero 27 del mondo ha però trovato anche spazio per commentare in modo alquanto indecoroso la sua prestazione. Una sfuriata nella sua lingua madre che si può tradurre di fatto con un “Sono stufo di resuscitare le carriere di tutti questi disabili”.Bublik non è di certo nuovo a questi sfoghi durante le sue partite, ma in questo caso è chiaro il riferimento all’avversario odierno, Dominic Thiem, protagonista di un lungo tentativo di risalita nel ranking nel corso dell’ultimo anno dopo diversi problemi fisici. E poche settimane fa a Washington era arrivata un’altra sconfitta contro un veterano spesso fuori per infortunio, ovvero Gael Monfils.

"I'm fucking sick of getting all these disabled people back in their career," – Alexander Bublik about Dominic Thiem #USOpen ??? Excuse me ??? pic.twitter.com/S4Yj3RqGbu — S. E. (@tennis_inmyhead) August 28, 2023