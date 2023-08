Cagliari-Inter, infortunio muscolare per Pavoletti: al suo posto Luvumbo

Tegola per Claudio Ranieri. Nel corso del primo tempo di Cagliari-Inter, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023/2024, Leonardo Pavoletti si è accasciato dentro l’area di rigore ed ha chiesto un cambio per un problema muscolare che sembrava al flessore della coscia. Al suo posto Ranieri ha messo in campo Luvumbo. In un primo tempo difficile per i sardi.