Probabili formazioni Fiorentina-Rapid Vienna: ritorno playoff Conference League 2023/2024

Le probabili formazioni di Fiorentina-Rapid Vienna, match di ritorno del playoff di Conference League 2023/2024. Dopo la sconfitta di misura di Vienna, la squadra di Vincenzo Italiano cerca la rimonta per assicurarsi il pass per la fase a gironi del torneo europeo. Dopo la finale dello scorso anno, la Fiorentina non vuole salutare ai preliminari il percorso europeo e insegue la qualificazione. I viola cercano la rimonta. Quale sarà il risultato finale? Potrete scoprirlo su Dazn e Sky, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale.

FIORENTINA – Kayode pronto a riprendersi la corsia di destra. Arthur e Mandragora in mediana. Gonzalez, Bonaventura e probabilmente Sottil alle spalle di Beltran, che potrebbe spuntarla su Nzola.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Mina, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran

Ballottaggi: Beltran 55% – Nzola 45%

Indisponibili: Castrovilli, Sabiri, Ikone, Amrabat, Sabiri, Jovic (fuori dalla lista Uefa)

Squalificati: –

Rapid Vienna (4-3-3): Hedl; Schick, Querfeld, Cvetkovic, Auer; Sattlberger, Oswald, Kerschbaum; Seidl, Burgstaller, Grull