Supercoppa spagnola, Lino sorprende Lucas Vazquez: Real Madrid-Valencia torna in parità (VIDEO)

di Andrea Bellini 13

Dura solo pochi minuti il vantaggio del Real Madrid nella sfida contro il Valencia, valida come prima semifinale della Supercoppa spagnola. Dopo il vantaggio segnato da Benzema su rigore al 39′, infatti, agli uomini di Gattuso bastano meno di 60″ nella ripresa per riportare il risultato sull’1-1, complice anche una difesa troppo permissiva dei Blancos. Lato, tutto solo, fa partire un cross perfetto sul secondo palo, dove Lino sbuca alle spalle di un disattento Lucas Vazquez per battere Courtois con un bel tiro al volo. Ecco quindi il video del gol.