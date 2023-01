Inter, Cassano: “Lukaku non sta bene, Inzaghi non lo aiuta facendolo entrare a 15′ dalla fine”

Antonio Cassano nel corso del tempo ha più volte affermato di non essere uno dei primissimi fans di Romelu Lukaku, ma questa volta in un intervento alla BoboTv lo difende. “Lukaku non sta bene e in più se lo metti a 10/15’ dalla fine non entra rapidamente in partita. Gestendolo in questo modo lo metti in difficoltà. Inzaghi dovrebbe aiutarlo di più, ma non lo sta facendo. Deve trovare un’alternativa di gioco per lui, non solo buttare palla lunga sul belga”.