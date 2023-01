Supercoppa spagnola, Benzema non sbaglia il rigore: Real Madrid avanti sul Valencia (VIDEO)

di Andrea Bellini 43

Karim Benzema segna il rigore che sblocca la semifinale di Supercoppa spagnola tra Real Madrid e Valencia. L’attaccante francese è assoluto protagonista dell’episodio, essendosi conquistato lui stesso il penalty con uno scatto in profondità su cui Comert ha tentato un recupero in extremis, commettendo però fallo. Benzema è stato poi glaciale dal dischetto, spiazzando Mamardashvili: Ancelotti passa quindi in vantaggio contro Gattuso. Di seguito e in alto il video del gol.