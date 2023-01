Barcellona, Xavi: “Se non vinco nemmeno quest’anno, mi uccidono”

“Ho la stessa voglia di vincere che avevo il primo giorno. Sono qui per vincere titoli; se non vinciamo niente nemmeno quest’anno, mi uccidono. È così. Abbiamo un titolo a soli quattro giorni da noi. Ho una voglia tremenda di vincere un trofeo da allenatore, dobbiamo crederci. Per me e per i miei giocatori, anche loro è da un po’ che non vincono ed è ora che tornino a farlo”. Così Xavi presenta la sfida tra Barcellona e Real Betis, valida come seconda semifinale della Supercoppa spagnola, di scena in Arabia Saudita. Paese in cui è appena sbarcato Cristiano Ronaldo: “Si renderà conto che è andato in un campionato competitivo. Ogni squadra ha sette/otto stranieri, c’è un’ottima squadra come l’Al Nassr, ma anche l’Al Hilal e l’Al Ittihad, è un bel campionato. Non sarà facile, ma conoscendolo farà la differenza anche lì”, il pensiero del tecnico dei blaugrana.