Napoli-Juventus, ok a trasferta: “Biglietti ormai quasi tutti venduti, ma più controlli”

Niente divieto di trasferta per Napoli-Juventus del 13 gennaio. E’ questa la decisione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che si è riunito oggi e che ha deliberato circa i prossimi eventi a rischio, in particolare dopo i gravi episodi in autostrada A1 tra i tifosi della Roma e quelli del Napoli: in considerazione della “vendita quasi ultimata dei tagliandi”, i tifosi bianconeri potranno recarsi al Maradona, ma sarà previsto un aumento dei controlli delle forze dell’ordine con servizi di filtraggio dei tifosi ospiti in partenza e servizio di accompagnamento in sicurezza.