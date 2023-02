Sky, diverbio Caressa-Bucciantini sul possesso palla: “Statistica che non esiste” (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 1

Al termine del posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A tra Milan ed Atalanta, su Sky Sport è andata in onda come di consueto una nuova puntata di Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Proprio quest’ultimo si è reso protagonista di un accedo diverbio con uno dei suoi opinionisti, Marco Bucciantini, trovatosi in disaccordo con il presentatore sull’argomento del possesso palla. Caressa ha affermato che “il possesso palla è una statistica che non esiste”, mentre Bucciantini ha cercato di spiegare il proprio punto di vista. Ad un certo punto anche Paolo Di Canio ha provato ad intervenire, ma è stato interrotto dall’opinionista: “Fammi finire il concetto, ti ho lasciato intervenire”. A quel punto Caressa ha lanciato una frecciatina nei confronti di Bucciantini, lasciando trapelare una certa tensione all’interno dello studio: “No, casomai sono io che lascio intervenire te”. Ecco il video dell’episodio.