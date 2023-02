Programma, calendario e orari venticinquesima giornata Serie A 2022/2023

Il programma, il calendario e gli orari della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Un turno estremamente importante per gli equilibri della classifica, con il Napoli che aprirà le danze venerdì sera ospitando al Diego Armando Maradona la Lazio di Maurizio Sarri: nuova occasione di allungare ulteriormente sulle seconde per i ragazzi di Luciano Spalletti. Tre anticipi anche nella giornata di sabato con Monza-Empoli nel pomeriggio, a seguire Atalanta-Udinese e in serata il Milan andrà a Firenze per affrontare la Fiorentina. Il lunch match di domenica vedrà contrapposte due squadre coinvolte nella lotta per la salvezza come Spezia e Verona, mentre a seguire sarà la volta di Sampdoria-Salernitana ed Inter-Lecce; posticipo di lusso con Roma e Juventus che daranno spettacolo allo stadio Olimpico. Il turno si concluderà lunedì con la sfida tra Sassuolo e Cremonese alle ore 18:30 e quella tra Torino e Bologna alle ore 20:45. Ecco il programma completo della venticinquesima giornata di Serie A:

25^ GIORNATA SERIE A

Venerdì 3 marzo

20:45 – Napoli-Lazio

Sabato 4 marzo

15:00 – Monza-Empoli

18:00 – Atalanta-Udinese

20:45 – Fiorentina-Milan

Domenica 5 marzo

12:30 – Spezia-Verona

15:00 – Sampdoria-Salernitana

18:00 – Inter-Lecce

20:45 – Roma-Juventus

Lunedì 6 marzo

18:30 – Sassuolo-Cremonese

20:45 – Torino-Bologna