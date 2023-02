Highlights Giorgi-Peterson 7-6(3) 1-6 6-2, finale Wta Merida 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 9

Il video con gli highlights della sfida tra Camila Giorgi e Rebecca Peterson, valevole per la finale del WTA 250 di Merida 2023. Successo in tre set per la tennista marchigiana, il che vuol dire anche quarto titolo in carriera sul circuito maggiore. Ma anche il ritorno nelle prime 50 tenniste del ranking mondiale e una rinnovata fiducia che speriamo possa consentirle di fare un’ottima stagione.