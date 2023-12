Salisburgo-Benfica, Di Maria sblocca il risultato direttamente da calcio d’angolo (VIDEO)

Il Benfica non ha certo disputato una fase a gironi di Championes League memorabile, ma può ancora raggiungere il terzo posto e a Salisburgo ci pensa Angel Di Maria a sbloccare il risultato. E come come spesso accade nel caso del ‘Fideo’, la rete è tutt’altro che banale. L’ex calciatore della Juventus con una traiettoria velenosa inganna l’estremo difensore Schlager e infila direttamente da calcio d’angolo il gol dello 0-1.

Angel Di Maria scores from a corner kick Wow, El Fideo HIMSELF 🔥😇pic.twitter.com/yRxQnslwtN — FOOTY HUB (@Footyhub01) December 12, 2023