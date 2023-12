Allegri: “Vogliamo tornare in alto, i valori della Juventus sono unici”

“L’anno scorso abbiamo iniziato con questo gruppo – di cui io e tutti noi siamo molto orgogliosi – un percorso di crescita che ha l’obiettivo di riportare in alto la Juventus. In primis, come ho già detto tante volte, il nostro focus sarà centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la competizione che si addice di più a un club come la Juventus”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, nel corso della cena di Natale con gli sponsor, così come riporta il club bianconero in un comunicato: “Quella dell’anno scorso è stata un’annata complicata, ma abbiamo lavorato per trovare un’alchimia positiva e devo ringraziare tutti coloro che lavorano alla Continassa, dal primo all’ultimo, perché ogni giorno ci mettono nelle migliori condizioni per lavorare. Sono dieci anni che faccio parte di questo Club e sono orgoglioso che sia così. La Juventus è unica: è unica nel suo DNA, nella sua storia, nei suoi valori e nell’attaccamento ai valori che chi lavora qui deve avere. Valori che attraverso il lavoro e il sacrificio ci hanno permesso di superare le difficoltà e raggiungere traguardi davvero importanti”.