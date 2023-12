Cagliari, intervento Lapadula: operazione al naso riuscita. Rimane in dubbio per il Napoli

Dopo un colpo al naso subito nella partita contro il Sassuolo, che non gli ha impedito di continuare la gara trovando anche il gol del provvisorio pareggio che poi ha permesso ai sardi di trovare anche la vittoria con lo straordinario gol di Leonardo Pavoletti, Gianluca Lapadula ha riportato un trauma contusivo al setto nasale.

Il giocatore nella giornata di oggi si è sottoposto ad un’operazione, nel reparto di chirurgia maxillo-facciale dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, che ha riguardato la riduzione della frattura delle ossa proprie nasali, con l’intervento chirurgico eseguito dal dottor Luca Maria Moricca che è riuscito perfettamente. Nonostante la riuscita dell’operazione, l’attaccante italo-peruviano è a rischio per la sfida contro il Napoli in programma sabato 16 dicembre. L’ex giocatore di Genoa e Milan era stato operato al naso già la scorsa estate, ma nella partita contro i neroverdi non ha indossato la maschera protettiva che ha lasciato scoperta la sua zona facciale nevralgica che gli è costato l’infortunio.