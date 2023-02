Salernitana-Monza, gol bellissimo di Coulibaly: tiro a giro magistrale (VIDEO)

di Giorgio Billone 20

Grandissimo gol di Lassana Coulibaly in Salernitana-Monza. Su un assist perfetto di Candreva, il centrocampista granata fa partire un tiro a giro di rara bellezza, dimostrando di avere anche qualità nei piedi, e con una parabola imparabile beffa Cragno che proprio non può arrivarci. In alto ecco il video del gol di Coulibaly.