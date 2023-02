Serie D, infortunio muscolare per l’arbitro: sospesa la sfida tra Sanremese e Chisola

Allo stadio Comunale di Sanremo il match tra Sanremese e Chisola, valevole per la ventinovesima giornata del girone A del campionato di Serie D 2022/2023, è stato sospeso al 78′ a causa dell’infortunio muscolare subito dall’arbitro Luca Tagliente di Brindisi. La partita, dunque è stata rinviata e la sua prosecuzione avverrà in data da stabilire a partire dal 330 della ripresa sul punteggio di 2-1 in favore della formazione ospite.