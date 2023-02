Lazio, Lotito: “Pellegrini un tassello importante. Flaminio? Esistono dei limiti”

Messa in cassaforte la qualificazione agli ottavi di finale di Conference League, la Lazio torna a concentrarsi sul campionato: alla vigilia della sfida casalinga contro la Sampdoria, Claudio Lotito ha parlato in occasione del suo primo editoriale su Lazio Style 1900 Official Magazine. “La sessione di mercato invernale si è chiusa con un tassello importante – ha precisato il patron bianconceleste –: Luca Pellegrini è un giocatore di rango europeo, che ha voluto con tutte le sue forze coronare il sogno di giocare per la sua squadra del cuore. La Lazio è tra le squadre che schiera più italiani: se vogliamo far crescere il movimento con continuità, dobbiamo investire sulle nostre leve, dare fiducia ai giovani, così come a quei giocatori che dimostrano sul campo di meritare una chance su palcoscenici importanti. Parlo di calciatori come Provedel, cui la Lazio ha dato l’occasione di mettersi in mostra fino al debutto con la maglia della Nazionale, o Zaccagni, il quale oggi è uno dei migliori interpreti del suo ruolo in Italia”.

Lotito, successivamente, si è soffermato sulla questione Flaminio e sulla possibilità che diventi la nuova casa del club. “Ad oggi esistono dei limiti – ha spiegato il presidente del team capitolino – che sembrano rendere molto difficile questo percorso. È quindi dovere del club studiare eventuali soluzioni per decidere se esistano le condizioni reali per avviarci su questa strada o se sceglierne altre, contando sempre sulla collaborazione delle istituzioni. Da parte mia, garantisco massima attenzione e impegno sul nuovo stadio, tema decisivo per il futuro della società”.