Polmans sbaglia sul match point, scaglia la pallina e colpisce l’arbitro: squalifica al Masters 1000 Shanghai 2023 (VIDEO)

Match point per accedere al main draw del Masters 1000 di Shanghai. Marc Polmans approccia la rete ma sbaglia una volée mentre dall’altra parte c’è il nostro Stefano Napolitano sul punteggio di 7-6(2) 6-6 (6-5). L’australiano non crede al suo errore e si sfoga scagliando un pallina ad alta velocità. Purtroppo per lui va a finire esattamente contro il volto del giudice di sedia a pochi metri di distanza. Un impatto anche abbastanza importante. In questo caso c’è poco da fare, il regolamento parla chiaro: squalifica per Polmans. Napolitano accede al main draw.

Here’s a video of the Marc Polmans Incident… Just a wild turn of events to say the least pic.twitter.com/pv9l5sajwq — TC (@TheTennisCapper) October 3, 2023