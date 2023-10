Atp Pechino 2023, Alcaraz verso Sinner: “Le nostre sono sfide che tutti vogliono vedere”

“Le partite contro Sinner sono un qualcosa che tutti vogliono vere. Abbiamo giocato grandi partite su grandi palcoscenici, ogni volta che ci siamo affrontati. Abbiamo mostrato un livello di tennis molto alto. Il livello che dimostriamo in campo è incredibile, penso che tutti apprezzino le nostre partite”. Sono le parole di Carlos Alcaraz verso il match di semifinale a Pechino contro il nostro Jannik Sinner.

Lo spagnolo è reduce dal successo in due set su Ruud: “Onestamente ho molta fiducia in questo momento. Riuscire a vincere questo tipo di partite come ho fatto mi dà ulteriore fiducia per le prossime. È stata una partita molto difficile, nella quale ho dovuto trovare delle soluzioni. Ho capito che dovevo alzare un bel po’ il livello. Alla fine è stata una bella battaglia, con buoni scambi e un livello di tennis molto alto”.