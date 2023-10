Atp Pechino 2023, per i bookies Alcaraz decisamente favorito contro Sinner

Tra poche ore sarà ancora Sinner contro Alcaraz. Terza sfida stagionale, la settima di sempre tra i due giovani tennisti. Secondo i betting analyst di Betflag e Newgioco, è l’iberico a partire con i favori del pronostico, rispettivamente a 1,23 e 1,25. Abbastanza lontano il colpo dell’altoatesino, proposto tra 3,70 e 3,85, anche a causa di condizioni non ottimali, dopo aver sofferto molto ieri in campo contro Dimitrov. Si prevede comunque un match non a senso unico, con l’Over 21,5 game a 1,75 contro l’1,90 dell’Under, ma nel set betting il risultato ritenuto più probabile è il 2-0 a favore di Alcaraz, a 1,65.