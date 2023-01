Napoli, De Laurentiis festeggia in auto con i tifosi dopo vittoria con la Roma (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 26

Il Napoli festeggia la vittoria sulla Roma e il +13 sulla seconda classifica in campionato e giustamente i suoi tifosi non riescono a contenere la gioia. In questo video si vede il patron del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, bloccato nella sua auto da decine di sostenitori. E anche il presidente si lascia andare.