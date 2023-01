Pescara, allarme rientrato per Mora: esami negativi

Sta bene Luca Mora, il centrocampista del Pescara che ieri pomeriggio aveva riportato una botta tra la testa e il collo in uno scontro di gioco con un avversario nei primi minuti del secondo tempo della gara con il Foggia. Il 35enne centrocampista era stato soccorso e poi trasportato in ambulanza in ospedale dove la tac e altri esami strumentali hanno escluso traumi o fratture. Il calciatore probabilmente non verrà impiegato nel match in programma mercoledì (ore 14.30) a Viterbo con il Monterosi.