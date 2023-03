MLS, gol Chiellini con i Los Angeles FC e dedica a Davide Astori (VIDEO)

di Andrea Bellini 28

Giorgio Chiellini ha segnato il suo primo gol in MLS con la maglia dei Los Angeles FC nella partita andata in scena nella notta contro i Portland Timbers, dedicando poi la rete a Davide Astori, scomparso cinque anni fa. L’ex difensore della Juventus ha sbloccato il risultato nell’esordio stagionale dei suoi, risolvendo una mischia in area con un tocco di destro, prima di andare ad esultare sotto i suoi tifosi con il gesto del “sergente”, indicando poi il cielo. La formazione del Nevada ha poi vinto per 3-2, rischiando di subire la rimonta nell’ultima mezz’ora dopo essersi issata sul 3-0. Di seguito e in alto, il video del gol di Chiellini.