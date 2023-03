Biathlon, Nove Mesto 2023: Francia vince la staffetta mista, Italia in quinta posizione

A Nove Mesto ha preso il via l’ultima giornata di gare per questo fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di biathlon. Nella staffetta mista a trionfare è la Francia, davanti a Svezia e Norvegia, mentre l’Italia chiude in quinta posizione. Transalpini che con il quartetto composto da Jeanmonnot, Colombo, Parrot e Claude hanno fatto sempre gara di testa sin dalle prime fasi di gara, riuscendo a difendersi dai vari tentativi di rimonta delle due formazioni scandinave, in particolare quella svedese con Ponsiluoma sugli scudi. La Norvegia paga invece qualche errore di troppo al tiro di Dale e dopo la sua frazione si è dovuta accontentare del gradino più basso del podio.

Gara che si può racchiudere in due parti per l’Italia: molto bene in prima ed ultima frazione con Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel, male nelle due centrali con Samuela Comola e Didier Bionaz. La nostra numero era in testa dopo la prima frazione e Giacomel è sceso in pista dovendo partire invece dalla nona piazza. Buona rimonta messa a segno dal giovane azzurro, probabilmente alla sua miglior gara di questo 2023. Guadagna diverse posizioni ma il margine era ormai troppo ampio per sperare in un podio.

ORDINE DI ARRIVO

1. Francia 1:06.32.3

2. Svezia +33.6

3. Norvegia +38.3

4. Germania +1:07.7

5. Italia +1:13.3

6. Ucraina +1:35.5

7. Repubblica Ceca +2:05.4

8. Austria +2:14.2

9. Svizzera + 3:03.4

10. Finlandia +3.30.4