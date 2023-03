Premier Padel Doha 2023, Belasteguin/Gutierrez: “Noi in finale? Merito nostro, non demerito dei giovani”

Fernando Belasteguin e Sanyo Gutierrez si giocheranno il primo major Premier Padel stagionale nella finale contro Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno. Dopo la grande prova di quarti di finale i due argentini hanno vinto la semifinale del Premier Padel Doha 2023 contro “Momo” Gonzalez e Alejandro Ruiz per 6-4 1-6 6-4 in 2 ore e 17 minuti di gioco. “Siamo molto contenti. Tanti ci chiedono cosa abbiamo sbagliato nel secondo set, ma la verità è che ci sono anche gli avversari e nel secondo parziale Ruiz chiudeva tutto e “Momo” non sbagliava mai – ha spiegato Belasteguin -. Siamo stati bravi a gestire nel terzo parziale la partita e a trovare rapidamente una soluzione per aggiudicarci il match”. La finale contro i “Super Pibes” sarà una riedizione dei quarti di finale del Master World Padel Tour di Abu Dhabi di settimana scorsa. Di Nenno e Stupaczuk sono reduci da un netto successo per 6-3 6-3, ma la coppia esperta pensa di poter dare sicuramente di più nella finale qatariota: “Domani sarà un’altra partita. Abbiamo giocato con loro ad Abu Dhabi e ci sono stati nettamente superiori però credo che non siamo gli stessi di sette giorni fa. Stiamo molto meglio, abbiamo le idee più chiare e siamo più solidi. Naturalmente sarà comunque tosta”.

Imbeccati anche sul tema dell’età, Belasteguin e Gutierrez hanno rispettivamente 43 e 38 anni. Per loro però non è questo il fattore da tenere in considerazione: “Se siamo in finale vuol dire che siamo competitivi per vincere e ci proveremo anche perché non sappiamo quando sarà la prossima. L’età non è un problema , noi guardiamo al livello a cui giochiamo e posso dire che siamo bravi a tenere alta l’asticella. Demeriti dei giovani? I numeri uno ed i numeri due del mondo sono entrambe coppie giovani quindi non direi che hanno sbagliato qualcosa”. Da qui Belasteguin è stato interrogato anche su cosa serva per avere la sua longevità in carriera: “Io e Sanyo abbiamo tanta voglia di competere. Quando eravamo giovani abbiamo visto tante partite di chi era più esperto per rubare segreti e abbiamo ascoltato tanti consigli. Dovrebbero fare questo anche loro. Poi noi in campo lo avete visto giochiamo ogni partita come se fosse l’ultima”.