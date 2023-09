Milan-Verona, rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 18

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024, ha parlato in conferenza stampa toccando diversi argomenti. L’allenatore rossonero ha commentato la sconfitta nel derby e il pareggio con il Newcastle, per poi soffermarsi sulla voglia di rivalsa in questa sfida contro gli scaligeri. Tra i vari argomenti anche il punto sugli infortunati, in particolar modo Mike Maignan e Pierre Kalulu, che salteranno almeno le prossime due partite. Ecco il video per rivedere la conferenza stampa.