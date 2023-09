Wta Guangzhou 2023, Linette batte Putintseva e vola in finale: affronterà Wang Xiyu

La finale del torneo Wta 250 di Guangzhou 2023 è definita: a contendersi il titolo saranno la polacca Magda Linette e la cinese Wang Xiyu. La prima ha affrontato e sconfitto in due set in semifinale la kazaka Yulia Putintseva mediante il punteggio di 6-2 6-3. Partita praticamente a senso unico con la numero uno del tabellone che ha avuto gioco facile nel superare la rivale: primo parziale dominato dalla polacca. Nel secondo set la kazaka ha tentato una reazione, ma alla lunga Linette ha preso il comando della sfida, assicurandosi un posto in finale. Wang Xiyu, invece, si è sbarazzata in due set della belga Greet Minnen con lo score definitivo di 6-3 6-4. Anche in questo caso l’atleta che è stata sconfitta ha potuto fare ben poco per contenere le offensive della tennista asiatica, brava nel gestire tutti i momenti cruciali del match. Nell’ultimo atto del torneo cinese, dunque, la padrona di casa Wang andrà a caccia del titolo contro Linette.