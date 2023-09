Bologna, Thiago Motta: “Mi aspetto il miglior Napoli, dovremo essere cinici”

Thiago Motta non ha paura del Napoli, ma ovviamente ha grande rispetto per i campioni d’Italia. Conosce il suo Bologna e sa che può mettere in difficoltà Osimhen e compagni, protagonisti di un inizio stagione non del tutto convincente con il successore di Spalletti che deve ancora trovare le giuste soluzioni. “Garcia sa che questo è il nostro mestiere, non c’è mai tempo. Il Napoli è una buona squadra con buoni giocatori, non hanno sfruttato tutte le occasioni da gol ma in Champions hanno vinto e hanno preso fiducia, noi dovremo sfruttare tutte le occasioni“.

Un Bologna cinico, dunque, chiede Thiago Motta che al Dall’Ara non si aspetta particolari novità da Garcia, rispetto alla gara di Braga. “Dietro saranno con la difesa a quattro, sarà il solito Napoli. Attaccano molto bene con i due terzini, hanno centrocampisti che palleggiano molto bene. Noi dovremo essere concentrati su quello che dobbiamo fare“. Il tecnico italo-brasiliano ha parlato anche dell’addio di Luciano Spalletti e dei papabili sostituti a inizio mercato: “Se ho sentito De Laurentiis? Non mi sembra il caso di parlarne oggi. Niente distrazioni dovremo fare una grande gara, davanti ad un grande pubblico. Avremo bisogno di tutti, chi per 10, chi per 60 o 90 minuti. Chi meriterà parteciperà. Per ora non ho idea di dove può arrivare questa squadra, mi concentro sul presente“.

Thiago Motta ha poi parlato dei singoli, a cominciare da Ndoye: “Può ancora migliorare su tutto. Sta facendo bene, ma migliorando potrà dare un aiuto ancora maggiore alla squadra. Saelemaekers, invece, sicuramente non giocherà dall’inizio. Però sta bene, si è allenato bene: vedremo se sarà con noi“. Non è da escludere l’ipotesi di vedere in campo insieme Karlsson e Orsolini. “Vedremo dipende anche da loro, per quanto riguarda il primo lo vedo bene, come gli altri, voglio vedere i miei ragazzi così, che diano tutto, sia chi gioca che chi non gioca“. Infine un pensiero su Zirkzee: “Sono contentissimo del suo lavoro da quando abbiamo iniziato, sia in allenamento che in partita, sta andando molto bene, merito suo. Deve continuare così“.