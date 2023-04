Milan-Empoli, rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 4

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match contro l’Empoli valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa toccando svariati argomenti. L’allenatore rossonero ha chiesto ai suoi giocatori il giusto atteggiamento e grande determinazione in vista di un intenso finale di stagione. Un pensiero anche per l’ex presidente Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele. Sulla formazione, invece, dubbi ancora da sciogliere, ma tanti elogi per i suoi ragazzi. Ecco il video per rivedere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli.