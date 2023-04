Calcio femminile: Italia Under 23 sconfitta in amichevole dall’Olanda

di Antonio Sepe 2

Nell’amichevole andata in scena a Coverciano, l’Italia Femminile Under 23 è stata sconfitta per 2-0 dalle pari età dell’Olanda. Prima battuta d’arresto per le azzurrine allenate da Nazzarena Grilli, reduci da tre vittorie (contro Belgio, Portogallo e Svezia) e un pareggio (contro l’Inghilterra). Le più quotate olandesi hanno avuto la meglio grazie alle reti di Ripa e Nijstad, approfittando delle imprecisioni avversarie in fase decisiva.

“Abbiamo affrontato una nazionale molto forte, con grande tecnica e precisi concetti di gioco. Peccato per il modo in cui abbiamo subito i due gol, ma la squadra ha dato il 100% per provare a ribaltare il risultato. Le ragazze stanno facendo un grande cammino, bisogna continuare così” ha dichiarato Grilli. Il prossimo impegno per l’Italia sarà contro la Norvegia, sempre in amichevole, nella giornata di lunedì 10 aprile.