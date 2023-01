Manchester City-Arsenal, Haaland prova il gol dell’anno: rovesciata da fuori area (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 41

Inizia con una grande giocata Manchester City-Arsenal, match valevole per l’Fa Cup 2022/2023, i padroni di casa vanno vicini al gol del vantaggio al nono minuto. Un gol che sarebbe stato leggendario: Erling Haaland approfitta della brutta uscita di Turner e, spalle alle porte, prova una rovesciata da fuori area semplicemente pazzesca. La palla, a palombella, scavalca il portiere ma prima di finire in porta viene salvata dal difensore dell’Arsenal. In alto il video.