Bologna, Orsolini: “Siamo stati bravi, assist fortuito e gol merito di tutti”

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha commentato a Dazn la vittoria in casa con lo Spezia di questo pomeriggio.

“Non era una sfida per niente facile, siamo stati bravi: quando non si può giocare bene bisogna essere compatti, unirsi e tirare fuori il meglio. Noi abbiamo finito il primo tempo in vantaggio e poi nella ripresa abbiamo chiuso la gara, era quello che volevamo e quello che ci aveva chiesto il mister”. Il giocatore rossoblù ha poi continuato: “Non so se sono stato il migliore in campo, il merito è di tutti, anche il gol è frutto di un lavoro di squadra. L’assist invece è stato fortuito, la mia idea era di stoppare la palla, ma non sono riuscito ad agganciarla ed è venuto fuori un assist fortunato”. Poi ha concluso: “Non mi piace parlare di Europa, promettere ai tifosi qualcosa che poi non si riesce a raggiungere. Sicuramente la promessa è che daremo il massimo in ogni partita, poi alla fine tiriamo le somme”.