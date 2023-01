Bologna-Spezia 2-0, Thiago Motta: “Abbiamo creato tantissimo, strada giusta”

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Bologna-Spezia 2-0, match valevole per la ventesima giornata della Serie A 2022/2023. Il tecnico non nasconde la soddisfazione per il risultato e la prestazione dei suoi: “Abbiamo creato tantissimo tenendo la porta inviolata, anche lunedì con la Cremonese avremmo meritato questo risultato – spiega Motta – Adesso dobbiamo recuperare le energie, poi nei prossimi giorni inizieremo a pensare alla Fiorentina. Comunque questa è la strada giusta.”

L’allenatore dei felsinei si sofferma anche su alcuni singoli nel post-partita: “Sono molto contento di Orsolini, deve migliorare in tutte e due le fasi ma in attacco ci porta tantissimo anche se oggi non aveva iniziato bene. Zirkzee deve fare di più, intanto però oggi ha giocato 90 minuti che non è poco dopo l’infortunio che ha avuto.” A proposito di infortuni, sulla situazione di Arnautovic: “Sta recuperando, quando sarà pronto dovrà allenarsi per rimettersi in condizione.”