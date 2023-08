Liverpool-Darmstadt, gol fantastico di Luis Diaz: colpo di tacco volante (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 52

Vittoria in amichevole del Liverpool per 3-1 sul Darmstadt. Sul terreno del Deepdale di Preston, i Reds vanno in vantaggio al 5′ con Salah e raddoppiano all’8′ con Diogo Jota; i tedeschi accorciano al 10′ con Honsak ma nella ripresa, al 59′, subiscono il definitivo 3-1 con Diaz. Proprio quest’ultimo gol è un vero e proprio gioiello: sugli sviluppi di calcio d’angolo arriva un colpo di tacco volante da vedere e rivedere.