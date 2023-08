Masters 1000 Toronto 2023, Berrettini risponde presente: doma Barrere, sarà derby con Sinner

Matteo Berrettini risponde presente. Il tennista italiano batte in due set il francese Gregoire Barrere con il punteggio finale di 6-4 6-3 dopo un’ora e quattordici minuti di gioco e vola al secondo turno del Masters 1000 di Toronto (Canada, cemento outdoor) dove affronterà Jannik Sinner in un derby tutto azzurro. Bella prestazione dell’allievo di Vincenzo Santopadre che ricomincia da dove aveva finito a Wimbledon, con una fiducia e con colpi ritrovati.

PRIMO SET – Matteo approccia alla grande alla partita, spinge forte con il diritto e concretizza la terza chance di break nel terzo gioco. Berrettini può quindi fare gara di testa e al servizio è impeccabile: Barrere non riesce a fargli male in risposta, raccoglie le briciole. Ma il transalpino, in qualche modo, prova a rimanere attaccato alla prima frazione di gioco con la speranza che l’azzurro possa concedere qualcosa sui suoi turni di battuta. Ma Berrettini non è di questo avviso, scaglia aces e prime vincenti a 220 km/h e chiude la prima frazione di gioco con il punteggio di 6-4.

SECONDO SET – Nel primo game Barrere rimonta da 0-30, non sfrutta la palla dell’1-0 e commette un grave errore di rovescio che potrebbe essere mortifero: 6-4 1-0 e servizio per l’azzurro. Matteo nel game successivo combina un paio di pasticci al volo e perde due punti già quasi vinti, il francese ne approfitta e per la prima volta toglie il servizio al suo avversario. La partita si potrebbe complicare, ma il finalista di Wimbledon 2021 mantiene la calma, vince tre punti difensivi in maniera magistrale (anche un pallonetto di rovescio da urlo) e si regala un nuovo break di vantaggio. Berrettini stavolta non si fa sorprendere, mantiene alta la concentrazione e porta la partita in fondo senza più patemi d’animo, anzi, conclude in bellezza con un altro break. E adesso lo aspetta un grande derby con Jannik Sinner.