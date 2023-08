Bronzetti-Bencic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Montreal 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Belinda Bencic nel primo turno del WTA 1000 di Montreal 2023 (Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. Momento complicato per la romagnola che, dopo la finale raggiunta sull’erba di Bad Homburg, ha inanellato ben tre eliminazioni consecutive all’esordio. L’urna le ha riservato subito la svizzera, dodicesima testa di serie della manifestazione. Quest’ultima è in discreta forma. La scorsa settimana si è arresa soltanto ai quarti di finale in quel di Washington. Bronzetti, date queste premesse, partirà ampiamente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. Tra le due non c’è alcun precedente da registrare a qualsiasi livello. In palio per Lucia c’è un secondo turno teoricamente fattibile contro la vincente del derby a stelle e strisce che vedrà opposte la qualificata Alycia Parks e Lauren Davis.

Bronzetti e Bencic scenderanno in campo oggi (lunedì 7 agosto). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali) sul Court Rogers (al termine di Zhu-Ka. Pliskova). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Bronzetti e Bencic fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.