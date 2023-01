Lecce-Milan 2-2, la reazione di Crudeli dopo il pareggio in rimonta (VIDEO)

di Antonio Sepe 44

Il video con la reazione di Tiziano Crudeli, noto tifoso rossonero, al pareggio per 2-2 tra Lecce e Milan. I rossoneri si riscattano dopo un primo tempo da incubo (chiuso in svantaggio di due reti), ma mancano comunque l’appuntamento con i tre punti e perdono terreno dalla capolista Napoli. Non può ovviamente sorridere Crudeli per la mancata vittoria, mentre può tirare un sospiro di sollievo per aver evitato una sconfitta dolorosa. In alto il video della sua reazione.