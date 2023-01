Liverpool, Klopp: “Contro il Brighton la partita peggiore di tutta la mia gestione”

“La partita contro il Brighton è la peggiore che io ricordi da quando sono al Liverpool“. Così Jurgen Klopp dopo la sconfitta per 3-0 all’Amex Stadium contro la squadra di De Zerbi. “Ho visto una squadra molto organizzata contro un’altra per nulla organizzata. Sono davvero frustrato, perdevamo palla troppo facilmente ed eravamo costantemente in ritardo – ha aggiunto il tecnico dei Reds, che non ha nascosto le sue perplessità – In stagione abbiamo giocato ottime partite, ma quando manca l’organizzazione possono capitare periodi del genere. Preoccupati? Facciamo bene ad esserlo“.