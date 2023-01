Premier League 2022/2023: terza vittoria consecutiva per il Brentford, Bournemouth sconfitto 2-0

Terza vittoria consecutiva in campionato per il Brentford. La squadra di Frank si è imposta 2-0 nel match casalingo contro il Bournemouth valido per la 20esima giornata della Premier League 2022/2023, conquistando tre punti che li fanno salire all’ottavo posto in classifica a quota 29. Partita sbloccata al 39′ dal calcio di rigore di Toney, preciso vicino al palo destro, in seguito a una trattenuta di Senesi in area; al 75′ Jensen raccoglie palla dal limite e fa partire una gran conclusione che si infila in rete per il raddoppio dei padroni di casa.