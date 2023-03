Psg, Verratti verso il Bayern: “Non vogliamo avere rimpianti”

“Le nostre qualità le conosciamo, abbiamo giocatori che hanno grande personalità e altrettanto carattere. E’ il ritorno di un ottavo di finale ma potrebbe essere una finale come lo è stato pochi anni fa. Noi vogliamo fare una grande partita, vogliamo tornare negli spogliatoi senza rimpianto”. Marco Verratti ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match tra il Bayern Monaco e il suo Paris Saint Germain, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. “Questa è una competizione che si gioca sui piccoli dettagli, anche per loro non sarà facile – ha detto il centrocampista italiano -. Dopo la sconfitta dell’andata ci siamo parlati e abbiamo vinto le tre partite successive ritrovando la fiducia. Sappiamo che per vincere qui bisognerà essere al 100%, che servirà una prestazione da squadra per dimostrare che siamo forti e passare il turno. Siamo convinti che sia ancora tutto da giocare, siamo ottimisti e soprattutto siamo pronti ad affrontare una grande squadra come il Bayern”.

“Kylian è Kylian. Siamo fortunati ad averlo – ha aggiunto Verratti parlando del compagno di squadra Kylian Mbappé -. Ha una grande personalità e abbiamo bisogno di giocatori come lui e come Messi, dobbiamo dare tutti il meglio di noi. Siamo fiduciosi, sentiamo la pressione ma è normale perchè in palio c’è qualcosa di grande”.