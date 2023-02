Inter-Porto 1-0, gol di Lukaku: la radiocronaca di Francesco Repice (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 3

Romelu Lukaku nei minuti finali torna al gol ed è uno di quelli importanti. L’Inter supera 1-0 il Porto nella gara d’andata degli ottavi di Champions League. Una vittoria importante in vista della sfida di ritorno, in cui alla squadra di Simone Inzaghi servirà in ogni caso replicare una prestazione come quella di ieri sera. In alto e di seguito il video con la radiocronaca di Francesco Repice per Rai Radio 1.