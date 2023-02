Nba 2022/2023, Curry migliora ma il rientro slitta: verrà rivalutato tra una settimana

Riparte questa notte la regular season NBA dopo la pausa per l’All-Star Game e i Golden State Warriors scenderanno in campo contro i Lakers. Nella sfida in scena a Los Angeles mancherà ancora Stephen Curry, fermo da alcune settimane dopo lo scontro di gioco con McKinley Wright IV dei Dallas Mavericks. L’MVP delle scorse NBA Finals ha eseguito dei controlli che hanno evidenziato un miglioramento delle sue condizioni. Curry non può ancora però tornare in campo e una nuova valutazione verrà effettuata tra una settimana.